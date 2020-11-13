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GKV’li miniklerin kitap okuma sevgisi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Dünya Çocuk Kitapları Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Dünya Çocuk Kitapları Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı. Okul Müdürü Selda Bozkurt, “Okuyan bir nesil yetiştirmek için çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak zorundayız” dedi.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda düzenlenen etkinliklerle öğrencilere bir birinden farklı çocuk kitapları sunularak öğrencilerin kitap seçmesi sağlanırken seçilen kitaplar öğretmenlerinin gözetiminde okundu. Dünya Çocuk Kitapları haftasının önemine değinen GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkânı sağlamak üzere, 09-15 Kasım 2009 tarihleri arasında Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kutlanmaktadır. Kurum olarak bizlerde öğrencilerimizin okuma alışkanlığını sürdürülebilir hale getirmek ve kitap sevgisi kazandırmak için çeşitli etkinliklerle okumanın ve kitabın insan yaşamındaki önemini anlatıyor ve onlara kitap seçmeleri yönünde çeşitli alternatifler sunuyoruz” diye konuştu.

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