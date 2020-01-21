YURTHABER
  4. GKV’liler Türkiye’yi Avrupa Gençlik Parlamentosunda temsil edecek

GKV’liler Türkiye’yi Avrupa Gençlik Parlamentosunda temsil edecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Janisha Premanand ve Ece Özbirecikli’nin Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun (Eyp) Uluslararası Konferanslarına katılmaya hak kazandıklarını ifade eden okul müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerin Türkiye ve Gaziantep’i başarıyla temsil edeceklerini ifade etti.Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye EYP (European Youth Parliament) tarafından düzenlenen 24.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Janisha Premanand ve Ece Özbirecikli’nin Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun (Eyp) Uluslararası Konferanslarına katılmaya hak kazandıklarını ifade eden okul müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerin Türkiye ve Gaziantep’i başarıyla temsil edeceklerini ifade etti.
Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye EYP (European Youth Parliament) tarafından düzenlenen 24. Ulusal Seçim Konferansı’na katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) C10A sınıfından 5 öğrenci Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını başarıyla temsil etti. Türkiye genelinden toplam 600 öğrencinin katıldığı seçimlerde seçilen 16 öğrenci arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Janisha Premanand ve Ece Özbirecikli önümüzdeki dönemde Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilecek olan konferanslarda Gaziantep ve Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Elde edilen başarıları değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.
Öğrencilerimiz Janisha Premanand 2-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek olan Lapland 2020’ye, Ece Özbirecikli ise 27-31 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan 47 th National Selection Conference of EYP France adlı uluslararası konferanslara katılmaya hak kazanmışlardır. Söz konusu etkinliklerde ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Gaziantep’te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildiGaziantep’te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandıPark halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:47
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.