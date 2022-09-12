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GLAFRI'nin küresel başkanı üçüncü kez Göksal Güngör oldu

12.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör: - "Üçüncü dönemde de sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu küresel platformda Assan Alüminyum'u ve ülkemizi temsil etmekten memnuniyet duyuyorum"

İSTANBUL (AA) - Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 2018'den bu yana yürüttüğü Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Küresel Başkanlığı görevine bu yıl yeniden seçildi.

Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, Göksal Güngör, İstanbul'da gerçekleştirilen GLAFRI Genel Kurulu'nda gerçekleşen seçimlerde üçüncü kez küresel başkanlığa getirildi. İlk kez 2018'de GLAFRI Küresel Başkanı olan Güngör, 2019'da Dubai'de gerçekleştirilen genel kurulda da seçilerek İnisiyatif'e ikinci dönem başkanlık etmişti.

Tüm kıtalarda operasyonları bulunan ve 50'nin üzerinde üyesiyle dünya folyo üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasını temsil eden GLAFRI, küresel folyo pazarının gelişimini desteklemek amacıyla sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine ediyor.

- "Sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, dünya folyo üretiminin yarısından fazlasını temsil eden üretim şirketlerinden oluşan GLAFRI'ye bir Türk şirketi olarak başkanlık etmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Assan Alüminyum olarak 360 bin tona ulaşan kurulu kapasitemiz ve yıllık 130 bin tona erişen alüminyum folyo üretim kapasitemizle ülkemizde sektörün lideri, Avrupa'da ise en büyük iki üreticiden biri konumundayız. Bu konum sadece şirketimizin değil, sektörümüzün gelişimi için çalışma sorumluluğu veriyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi dünyamızın geleceği için önem taşıyan alanlarda şirketimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile yarattığımız ekosistem içinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. Diğer yandan 2 dönemdir başkanlık görevini yürüttüğüm GLAFRI çatısı altında da sektörümüze katkı sunuyoruz. Üçüncü dönemde de sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu küresel platformda Assan Alüminyum'u ve ülkemizi temsil etmekten memnuniyet duyuyorum."

GLAFRI'nin folyo pazarının gelişmesi için önemli girişimlere katkı sağlamaya, sektörün sürdürülebilirliğine ve kaynakları verimli kullanmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirten Güngör, Assan Alüminyum'un sahip olduğu vizyonu ve deneyimi bu platforma aktaracaklarını ifade etti.

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