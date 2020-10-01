Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Fatih Terim’in yönetimindeki Galatasaray takımı İskoçya deplasmanına gitmeye hazırlanıyor. Glasow Rangers’ın Ibrox Stadyumu’nda oynanacak maç hakkında taraftarlar sorularının cevaplarını bulmaya çalıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde İskoç ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11 kişilik kadrosunda hangi isimler yer alacak? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman yayınlanacak?
Glasgow Rangers- Galatasaray maçı 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21:45’te yayınlanacak. Andris Treimanis’in hakemliğinde yönetilecek Glasgow Rangers- Galatasaray maçı Teve2 kanalından canlı olarak gösterilecek.
Glasgow Rangers- Galatasaray maçında Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis hakem olarak görev yapacak. Baş hakemliğini Andris Treimanis’in üstlendiği maçın yardımcı hakemliğini Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
Steven Gerrard teknik direktörlüğündeki Glasgrow Ranger takımının muhtemel ilk 11’i şöyle; Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos
Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray takımının muhtemel ilk 11’i şöyle; Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao
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