SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 01.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, Glasgow Rangers deplasmanında mücadele edecek. Galatasaray- Glasgrow Rangers maçının öncesinde karşılaşmaya dair meraklar arttı. Maçın yayın saati, kanalı ve 11 kişilik kadrodaki isimlere ilişkin araştırmalar çoğaltıldı. Peki, Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers -Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Fatih Terim’in yönetimindeki Galatasaray takımı İskoçya deplasmanına gitmeye hazırlanıyor. Glasow Rangers’ın Ibrox Stadyumu’nda oynanacak maç hakkında taraftarlar sorularının cevaplarını bulmaya çalıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde İskoç ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11 kişilik kadrosunda hangi isimler yer alacak? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers- Galatasaray maçı 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21:45’te yayınlanacak. Andris Treimanis’in hakemliğinde yönetilecek Glasgow Rangers- Galatasaray maçı Teve2 kanalından canlı olarak gösterilecek.

GLASGROW RANGERS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Glasgow Rangers- Galatasaray maçında Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis hakem olarak görev yapacak. Baş hakemliğini Andris Treimanis’in üstlendiği maçın yardımcı hakemliğini Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GLASGROW RANGERS-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Steven Gerrard teknik direktörlüğündeki Glasgrow Ranger takımının muhtemel ilk 11’i şöyle; Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos

Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray takımının muhtemel ilk 11’i şöyle; Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence babeli ilk 11 de baslatmamasi sacmalik. en iyi ofansif ve falcaoyu besleyebilecek bir oyuncuyken yedekten baslamasi gs adina kotu olur. Bu arada aksamki mac için gs ye cani gönülden basarilar dilerim. umarim yuzumuzu guldururler.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'dan sürpriz 11
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Derbi heyecanı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.