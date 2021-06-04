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Glenda Moretti: Ülke değiştireceğim için korkmuyorum

04.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, yeni başlayacakları Türkiye macerası öncesinde açıklamalarda bulundu. Moretti, "Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

Glenda Moretti: Ülke değiştireceğim için korkmuyorum

Trabzonspor'un Roma'dan transfer ettiği Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"ROMA'DA EVLENECEĞİMİZ DOĞRU"

Sevgilisi ile birlikte Türkiye'ye gelecek olan Moretti heyecanlı olduğunu ancak herhangi bir çekincesi olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da tatildeyiz. Roma'da evleneceğimiz haberleri de doğru. Daha önce Roma'dan başka şehirlerde de yaşamıştım, Londra, Frankfurt, Dublin gibi. Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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