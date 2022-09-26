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  4. Global Menkul Değerler'den "şirketin satışı için anlaşma imzalandığı" iddialarına ilişkin açıklama:

Global Menkul Değerler'den "şirketin satışı için anlaşma imzalandığı" iddialarına ilişkin açıklama:

26.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyada kendi sektöründe lider tek Türk şirketini yaratan bir grubun ilk adımı olarak 1990 yılında kurulan Global Menkul Değerler'in satışı söz konusu değildir ve olmayacaktır. Çıkan haberlerin aksine Global Menkul Değerler'in satışına yönelik bir düşünce yoktur"

İSTANBUL (AA) - Bazı internet sitelerinde "Global Menkul Değerler'in satışına ilişkin anlaşma sağlandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Global Menkul Değerler'den yapılan açıklamada, şirket ile ilgili asılsız haberler üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyada kendi sektöründe lider tek Türk şirketini yaratan bir grubun ilk adımı olarak 1990 yılında kurulan Global Menkul Değerler'in satışı söz konusu değildir ve olmayacaktır. Çıkan haberlerin aksine Global Menkul Değerler'in satışına yönelik bir düşünce yoktur. Türkiye'de birçok ilke imza atan, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan bir şirket olan Global Menkul Değerler, Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesi için öncülük etmeye devam edecektir. Amacımız tasarruf sahiplerinin yatırımlarını doğru yönlendirmelerine yardım etmek ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaktır. Bu amaçla borsaya açılan şirketlerin birçoğunun halka arzında yer alarak, ülke ekonomisine önemli büyüklükte kaynak yaratmış olmanın gururunu yaşamaktayız. Ayrıca haberlerde geçen 'satış için manipülatörler ile görüşüldüğüne' dair ifadeler de şirketimiz ve grubumuz için kabul edilemez bir iftiradır. Global Yatırım Holding'in temel taşı olan Global Menkul Değerler gurubun en önemli şirketlerinden biri olarak kalmaya devam edecektir. Şirketimizle ilgili yapılan gerçekle bağdaşmayan haberlerle ilgili gerekli kanuni bütün haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz."

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