Global Yatırım Holding'den yılın ilk yarısında 2,4 milyar liralık gelir

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding (GYH), yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 285 artışla 2 milyar 410,7 milyon TL'lik konsolide gelir elde etti.

GYH açıklamasına göre, holdingin konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) yüzde 565 artarak 714,2 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide gelire en güçlü katkı gaz iş kolundan, FAVÖK'e ise limanlar ve gaz iş kolundan geldi.

Global Yatırım Holding, 2021'in ilk yarısındaki 417,7 milyon TL'lik net zarara kıyasla, bu yılın aynı döneminde 81,3 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamının içerisinde 406,2 milyon TL'lik nakit çıkışı gerektirmeyen gider de yer aldı. 112,5 milyon TL tutarındaki tek seferlik gelirse proje giderleri ile nakit etkisi olmayan değerleme gelirlerinden oluştu.

Ocak-haziran döneminde amortisman giderleri, TL'nin rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 339,4 milyon TL seviyesine yükseldi. Grubun net faiz gideri 171,2 milyon TL'ye ulaştı.

GYH iştirakleri Naturelgaz ve Consus Enerji'nin Borsa İstanbul'a kote olması, Antalya ticari limanının satışı ve sermaye artırımıyla holdingin solo brüt borcu 2021'de dolar cinsinden yüzde 46 erirken, bu yılın ilk yarısında da yüzde 9'luk düşüş yaşandı. Grubun konsolide borcu 550,9 milyon dolara geriledi.

- "İkinci çeyrekte güçlü rakamlara ulaştık"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, umut verici ilk çeyrek rakamlarının ardından yılın ikinci çeyreğinde daha güçlü rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

"Tüm iş kollarımız, 2022'nin ikinci çeyreğinde, pandemi sonrası normalleşmeye dönüşün altını çizen üstün performans sergiledi." ifadesini kullanan Kutman, küresel seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin, Karayipler'in yüksek sezonunun başlamasıyla aynı zamana denk geldiğini, bu sayede Global Ports Holding (GPH) limanlarına gelen gemi ve yolcu sayılarında önemli bir toparlanma yaşandığını anlattı.

Kutman, ikinci çeyrek sonu itibarıyla kruvaziyerlerin doluluk oranlarının yüzde 80-85'ler seviyesinde olduğunu kaydederek, yıl sonuna kadar doluluk oranlarının artmaya devam etmesinin ve üçüncü çeyrekte yüzde 90 civarında olmasının beklendiğini anlattı.

Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısının temmuzda 2019'un aynı ayının yüzde 10 üzerinde olduğunu aktaran Kutman, yolcu sayısının ise yüzde 99'una ulaştığını bildirdi.

- "Coğrafi çeşitliliğin artması, mevsimsellik etkisini azalttı"

Mehmet Kutman, salgının getirdiği zorluklara rağmen liman iş kolundaki stratejik genişlemelerini sürdürdüklerini belirterek, yılın ilk yarısında ağlarına eklenen limanlardan bahsetti.

Sadece yeni liman ekleyerek büyümediklerini aktaran Kutman, "Liman portföyümüzdeki genişleme devam ederken coğrafi çeşitliliğin de artması, mevsimsellik etkisini önemli ölçüde azalttı. 2017'de GPH'nin Akdeniz'deki limanlarının yolcu hacmi tüm portföyün yüzde 80'ine denk gelirken, bu oran Karayipler'deki limanların portföye katılmasıyla yüzde 50'ye geriledi." ifadelerini kullandı.

- "(Olumlu performans) Yıl boyunca devam edecek"

GYH Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır da grubun, borç yükünü azaltmak için sağlam ve etkin adımlar attığını belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilen Naturelgaz ve Consus Enerji'nin halka arz edilmesinden ve Antalya'daki ticari limanın satılmasından bahsetti.

Grubun holding solo brüt borcunun dolar cinsinden yüzde 46 azaldığını aktaran Ildır, şu bilgileri verdi:

"Brüt borçta 2022'nin ilk yarısında ise yüzde 9'luk düşüş sağladık. FAVÖK rakamlarımız, Kovid-19'un önemli ölçüde azalan etkisi ve tüm iş kollarımızda kaydedilen üstün performansla ikinci çeyrekte önemli ölçüde arttı. Böylece net borç/FAVÖK verilerimizi olumlu yönde etkilendi. Geleceğe baktığımızda bu ivmenin yıl boyunca ve sonrasında devam edeceğini görüyoruz. 2022 mali yılında konsolide gelirlerimizi 3 katına, konsolide FAVÖK'ü ise 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

- Naturelgaz'ın brüt karı yüzde 422 arttı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Naturelgaz, ilk 6 ayda güçlü finansal pozisyonunu korudu ve önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin ilk yarıda satış hacmi yüzde 30'luk artışla 115,8 milyon Sm3'e ulaştı.

Ocak-haziran döneminde gelirler yüzde 432 artarak 1 milyar 235 milyon TL'ye ulaştı. Brüt kar ise yüzde 422 artarak 303,3 milyon TL oldu. FAVÖK, yüzde 618 yükselişle 260,7 milyon TL'ye ulaştı.

İlk yarıda 223,7 milyon TL'lik net kar elde eden şirketin net borcu 30 Haziran itibarıyla 2,4 milyon TL oldu.

- Karayipler'de doluluk oranı yüzde 100'ü buldu

Haziranda Karayipler'deki Global Ports Holding limanlarını ziyaret eden yolcu gemilerinin doluluk oranları yüzde 100'ü bulurken, bu oranın şirketin Akdeniz limanlarında ortalama yüzde 65 civarında olduğu görüldü.

GPH limanlarına gelen gemi sayısı temmuzda, salgının henüz ortaya çıkmadığı 2019 Temmuz'un yüzde 10 üzerine çıkarken, yolcu sayısı yüzde 99'una ulaştı. Bu yükselişte Ege Port Kuşadası yolcu sayılarındaki önemli artış etkili oldu. Liman iş kolunda seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması, gemi filolarının tamamen sefere dönmesi ve doluluk oranlarındaki artış paralelinde gelir ve FAVÖK artışı ikinci çeyrekte güçlü bir ivme kazandı.

Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC -12 etkisi hariç) yılın ilk yarısında yüzde 755 artışla 587,1 milyon TL'ye yükselirken, 299 milyon TL'lik FAVÖK gerçekleşti.

- Enerji işkolunda gelirler yüzde 59 arttı

Grubun enerji iş kolundaki gelirleri yüzde 59 artışla 263 milyon TL'ye, FAVÖK'ü ise yüzde 31 yükselişle 84,6 milyon TL'ye ulaştı.

Maden iş kolunda ürün satışı ocak-haziran döneminde yüzde 14 artarak 270 bin 584 tona çıktı. Şirketin ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. Bu dönemde ihracata yönelik satış hacmi 214 bin 926 ton, yurt içi satış hacmi ise 55 bin 658 ton olarak gerçekleşti.

Maden iş kolunda gelir yüzde 115'lik artışla 156,3 milyon TL'ye, FAVÖK yüzde 91 yükselişle 53,1 milyon TL'ye ulaştı.

Gayrimenkul iş kolu gelirlerde 19,9 milyon TL, FAVÖK'te 9,7 milyon TL artış kaydetti. Gelirler ve FAVÖK sırasıyla 31,7 milyon TL ve 12,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Kira gelirleri 15,3 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları 4,5 milyon TL yükseliş gösterdi.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolunda gelirler yüzde 85 artışla 136,2 milyon TL, FAVÖK ise yüzde 25 yükselişle 39,5 milyon TL oldu.

