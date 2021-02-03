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GMİS Genel Sekreter’i Ertan Kaya tebrikleri kabul etti

03.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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GMİS Genel Sekreter’i Ertan Kaya tebrikleri kabul etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterliğine gelen Ertan Kaya’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.Yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’tan boşalan Genel Sekreterlik görevine 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan devir teslim töreni ile GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya başlamıştı.Kaya’nın yeni görevine başlamasıyla birlikte tebrik ziyaretleri de yoğun bir şeklide devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterliğine gelen Ertan Kaya’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’tan boşalan Genel Sekreterlik görevine 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan devir teslim töreni ile GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya başlamıştı.
Kaya’nın yeni görevine başlamasıyla birlikte tebrik ziyaretleri de yoğun bir şeklide devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve İdari Müdür Yardımcısı Süleyman Bayraktar, GMİS önceki dönem Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Şube Yönetim Kurulu, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ve Yönetim Kurulu, GMİS Amasra Şube Yönetim Kurulu ve maden işçileri Kaya’yı tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

GMİS Genel Sekreter’i Ertan Kaya tebrikleri kabul etti

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