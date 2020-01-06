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  4. GMİS Yönetim Kurulu; “7 Ocak Kozlu maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

GMİS Yönetim Kurulu; “7 Ocak Kozlu maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden işçisini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil’in yaptığı açıklama şöyle “7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden taşeron şirket çalışanı 8 madenci kardeşimizi, ölümlerinin 7’nci yılında saygıyla ve rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

GMİS Yönetim Kurulu; “7 Ocak Kozlu maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden işçisini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil’in yaptığı açıklama şöyle “7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden taşeron şirket çalışanı 8 madenci kardeşimizi, ölümlerinin 7’nci yılında saygıyla ve rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Taşeron şirketlerin yeraltına sokulduğu 2005 yılından itibaren dünyanın en zor işi olan yeraltı maden işletmeciliğinde taşeron şirketlerin facialara yol açabileceği uyarılarımızı yaptık, eylemler düzenledik. Sorumlular uygulamada ısrar ettiler. 17 Mayıs 2010’da Karadon’da 30 arkadaşımızı kaybettiğimiz facia ve 7 Ocak 2013’de Kozlu’da kaybettiğimiz 8 arkadaşımız, acı gerçeği herkese gösterdi. Son facianın ardından TTK’da taşeron şirketler yer altından çıkarıldı. Ancak yaşadığımız acı tecrübeleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.”

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