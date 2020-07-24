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GMİS yönetim kurulu; “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesajı şöyle; “24 Temmuz 2020 tarihi basından sansürün kaldırılışının 112’nci yıldönümü.

GMİS yönetim kurulu; “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesajı şöyle; “24 Temmuz 2020 tarihi basından sansürün kaldırılışının 112’nci yıldönümü. 24 Temmuz 1908 tarihinde Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden yayınlanmaya başlandığı gündür. Basının özgür konumunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasının ve özgür düşüncenin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engel 112 yıl önce kaldırılmıştır. Ancak bugün de basın kuruluşlarımıza özgür düşüncelerini yayma konusunda yapılan baskılar ne yazık ki sürmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkin aracı olan basın, aynı zamanda en temel haklardan olan; her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün de en temel unsurlarından biridir. Toplum değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu nedenle basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürce kamu yararı doğrultusunda haber yayma haklarını kullanabilmeleri en büyük dileğimizdir. Başta Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgemizde yayın hayatını sürdüren yerel gazete, dergi, internet yayıncılığı, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

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Sabah
05:33
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:26
Yatsı
22:08

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

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