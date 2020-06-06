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Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.‘Daha yeşil bir Haliliye’ hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.
‘Daha yeşil bir Haliliye’ hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan Göbeklite Parkı’nda çevre düzenleme çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ekipler parkta çevre düzenlemesinin ardından mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.
Öte yandan ekipler Karşıyaka Mahallesinde bulunan diğer parklarda da bakım ve onarım işlemlerini yürütüyor. Parkların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüten ekipler buradaki çalışmaları tamamlayıp parkları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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