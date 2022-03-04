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"Göç Sanatçıları Sergisi" sanatseverlerle buluştu

04.03.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Göç Sanatçıları Sergisi" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - MEHCER Göç Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen "Göç Sanatçıları Sergisi", Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açıldı.

Pendik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen sergi, 5 ülkeden 17 sanatçının eserleriyle farklı milletleri ve disiplinleri bir araya getiriyor.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunana Dernek Başkanı Turan Kışlakçı, her ay derneğe bağlı olan sanatçılarla birlikte sergilerin yanı sıra konser ve tiyatro gibi kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, yakın zamanda da gastronomiyle ilgili bir program hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

- "Rus ve Ukraynalı sanatçıların bir arada olduğu bir sergi düzenlemek istiyoruz"

Kışlakçı, Mehcer'in bünyesinde 80 ülkeden 4 bine yakın sanatçının bulunduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın her yerinden Amerika, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Afrika, Çin veya Balkanlardan İstanbul'da yaşayan sanatçılar yer alıyor. Güncel bir mesele olarak söyleyebilirim, Ukrayna'dan 20'ye yakın sanatçımız var, Rusya'dan da benzer şekilde sanatçılarımız var. Önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı sanatçıların bir arada olduğu bir sergi düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

Serginin küratörü İsmail Erdoğan da "Göç gibi zor bir tecrübenin içinden geçerek sanat yapmaya devam eden isimlerin bir araya gelişi geleceğe dair ümit veriyor." dedi.

Erdoğan, serginin bir diğer öneminin de farklı sanat üsluplarını aynı potada erittiği, aynı zamanda da birbirini tamamladığı yorumunu yaparak, "Sergi, hat sanatından resime, heykelden tezhibe güzellikler geçidinden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Sergide çalışması bulunan heykeltıraş Mustafa Teet ise göçmen sanatçılar olarak Türkiye'de çalışmalarına devam edebilmenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Türk halkına ve destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Sanatçı olarak üretim yapabilmek ve bunu sergilemek çok önemli. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında ayrıca Heysem Selmo, Mustafa Teet, Hisham Magik, Ahmet Aljour, Halil İsa, Omar Omar, Ziyad Tawbe, Basil İdrees, Razan Al Samman, Basma Al Khatib, Hadi Kerküki, Sufuh Mustafa, Abdulnasır Mısri, Abdulmuin Abdulmecin, Iman Gaga, Tarik Hakan ve Meryem Ubeidi yer alıyor.

Sergi, 27 Mart'ta kadar görülebilecek.

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