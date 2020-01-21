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  4. Göcek Tüneli’ne zam geldi

Göcek Tüneli’ne zam geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli’nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.Göcek Tüneli’nde yeni tarifeye göre, geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) 9 lira, ikinci sınıf (kamyon) 15 lira, üçüncü sınıf (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 20 lira, dördüncü sınıf (tır) 30 lira, motosiklet ise 3 lira olarak belirlendi.2006 yılında tamamlanan 950 metre uzunluğundaki tünelden alınan geçiş ücretinin yüksekliği daha öncede pek çok kez eleştiri konusu olmuştu.

Göcek Tüneli’ne zam geldi

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli’nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.
Göcek Tüneli’nde yeni tarifeye göre, geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) 9 lira, ikinci sınıf (kamyon) 15 lira, üçüncü sınıf (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 20 lira, dördüncü sınıf (tır) 30 lira, motosiklet ise 3 lira olarak belirlendi.
2006 yılında tamamlanan 950 metre uzunluğundaki tünelden alınan geçiş ücretinin yüksekliği daha öncede pek çok kez eleştiri konusu olmuştu.

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