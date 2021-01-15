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Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

15.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerindeki göçerlerin mera alanı bulamadıklarını söylemesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerindeki göçerlerin mera alanı bulamadıklarını söylemesi üzerine yetkililer harekete geçti. Ankara’da bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantının ardından Şanlıurfa Valiliği de bir toplantı düzenleyerek göçerlerin sorununu ele aldı.
Yazın Karacadağ bölgesinde, kış aylarında ise Ceylanpınar’da hayvan yetiştiriciliği yapan göçer ailelerin iskan ve mera sorunlarının çözümüne yönelik bir önceki toplantı Tarım ve Orman Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Kasım Gülpınar, Ahmet Akay ve Mehmet Ali Cevheri’nin katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Valilik harekete geçti
Şanlıurfa’da Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında ve Siverek kırsalında geçimlerini göçebe hayvancılıkla sağlayan vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik bir toplantı, Ankara’dan sonra Şanlıurfa’da da gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve konuyla ilgili kurum ile kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda sorunun çözümü ile ilgili konular görüşüldü.

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