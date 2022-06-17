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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

17.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu 2 şüpheli, Bursa'da yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tarım ekonomisi alanında doktora yapan Afgan Zafaruddin D'nin (27) bankalar üzerinden yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Para transferlerinin Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen kaçakçılığı veya başka bir kayıt dışı faaliyetle ilgili olduğunu değerlendiren polis, zanlının 2016-2022 yıllarındaki banka hesap hareketlerini inceledi.

İnceleme sonucu şüphelinin, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem yapılan birçok kişiyle para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Bursa'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Zafaruddin D. ve onunla hareket ettiği belirlenen Afgan Sayed Ismaeıl F. (32) gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramada, 198 bin lira ile banka dekontları ve dijital materyal ele geçirildi.

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