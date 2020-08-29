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Gödekmerdan; “Milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız”

ERZURUM HABERLERİ  | 29.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesile emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 Zaferinin bizim için; tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin işareti olduğunu belirten Gödekmerdan, “Bu zafer yalnızca bizim değil; tüm mazlum ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.Üzerinden 98 yıl geçmiş olan bu Zafer, Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakârlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal’in yol göstericiliğinde, üstün bir askeri başarı olmasının yanında; din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır.Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız bu zaferle, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız.

Gödekmerdan; “Milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız”

Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesile emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 Zaferinin bizim için; tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin işareti olduğunu belirten Gödekmerdan, “Bu zafer yalnızca bizim değil; tüm mazlum ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.
Üzerinden 98 yıl geçmiş olan bu Zafer, Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakârlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal’in yol göstericiliğinde, üstün bir askeri başarı olmasının yanında; din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır.
Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız bu zaferle, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız. Bu vesileyle şunu da belirtmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütünlüğünü her zaman koruyacaktır.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümünü en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

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