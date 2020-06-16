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Gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek

AMASYA HABERLERİ  | 16.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan genel durum değerlendirmesinde, “Ülkemiz Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olup; kuzey ve iç kesimler mevsim normallerine göre yağışlı bir Haziran ayı geçirmektedir.

Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.
Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan genel durum değerlendirmesinde, “Ülkemiz Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olup; kuzey ve iç kesimler mevsim normallerine göre yağışlı bir Haziran ayı geçirmektedir. Önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizde genellikle öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2-4 dereceği altında seyretmesi beklenmektedir” denildi.

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Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
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Hançerli Eczanesi
Merzifon
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