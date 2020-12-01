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Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

01.12.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre; İkili bir AVM'de alışveriş yaparken görüldü. Çıkan haberlerden sonra oyuncunun menajerlik şirketi iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tanışmıyorlar bile" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ile Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.

Aslı Enver defterini kapatan Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da bulduAslı Enver defterini kapatan Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da buldu

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, Gökçe Bahadır’ın menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.

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