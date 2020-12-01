Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ile Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, Gökçe Bahadır’ın menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.



