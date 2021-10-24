YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak

Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak

24.10.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
13:04
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.