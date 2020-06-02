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Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasıyla Gökçeada-Kabatepe feribot hattında her gün karşılıklı üçer sefer yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önce haftada 5 güne düşürülen, normalleşme sürecinde de her gün olarak güncellenen arabalı vapur seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, seferler yarından itibaren Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak.

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