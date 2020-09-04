Gökçeada’da kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve bazı ürünlere el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Gökçeada İlçe merkezinde bulunan ve tütün satışı yapan bir işletmede yasadışı doldurulmuş makaron ve bandrolsüz kıyılmış tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine 3 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonda; 15 adet cinsel güç arttırıcı hap, 1 adet makaron doldurma makinesi, 8 adet elektronik sigara, 1 adet elektronik sigara kiti, 964 paket bandrolsüz kaçak sigara, 22 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 6 kg bandrolsüz pipo tütünü, 30 bin 200 adet doldurulmuş, 29 bin 800 adet boş bandrolsüz makaron, 146 bin 50 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 87 kg kıyılmış bandrolsüz tütün, 4,5 kg kaçak çay, 300 adet av tüfeği fişeği, 50 adet kuru sıkı - ses tabancası fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bandrolsüz ürünlere el konulurken, şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

