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Gökçealan’da 40 yıl sonra leylek sevinci

18.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın ve çevresinde doğal hayatı korumak ve göçmen kuşlara destek olmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerle gündeme gelen EKODOSD bugün de Kuşadası-Aydın yolu üzerindeki kırsal Gökçealan Mahallesi’ne 40 yıl aradan sonra gelen bir çift leylek için seferber oldu.

Gökçealan’da 40 yıl sonra leylek sevinci

Yıllarca Aydın’a bağlı bir köy olan ancak İzmir’in Selçuk ilçesine daha yakın olması nedeniyle 10 Şubat 1975 tarihinden bu yana İzmir Selçuk’a bağlanan ve 1984 yılında İzmir’in büyükşehir statüsünü kazanması ile mahalleye dönüşen kırsal Gökçealan Mahallesi’nde 40 yıl aradan sonra bir çift leylek geldi. Mahallede 40 yıl sonra leylek görülmesinin herkesi duygulandırdığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Duyarlı vatandaşlar büyük bir sevinçle mahallerine bir çift leyleğin geldiğini, elektrik direğine yuva yapmaya çalıştığını ancak bir türlü başaramadıklarını ve yardımcı olmamızı istediler. Mahalleye gittiğimizde bir süre bekledik. Beslenmeden dönen leylekler yine aynı direkte yuva yapmanın telaşı içine girdiler. Ancak yuva yapmaya çalıştıkları elektrik direği yüksek gerilim hattı olduğundan, çarpılma risklerinin olduğunu düşündük. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi, leyleklerin can güvenliği için bulundukları alana yakın normal hattın geçtiği elektrik direğine demir bir platform takacak" diyerek leyleklerin bölgede kalması için adeta seferlik başlatıldığını söyledi.

KADINLAR LEYLEKLER İÇİN ASMA DALLARI TOPLADI

Mahallede 40 yıl sonra leylek görmenin herkesi heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten Sürücü, "Mahalledeki kadınlar, yuva için bağ çubuklarını bile hazırlamışlar. Elektrik dağıtım şirketi tarafından demir platform getirildiğinde, bağ çubuklarıyla platform üzerinde bir yuva oluşturulması sağlanacak. Gökçealan Mahallesi’nde yediden yetmişe, çoluk çocuk, genç yaşlı herkes mahallelerine leylek gelmesinden dolayı çok sevinçli. Mahallelerinin üzerinde leyleklerin süzülmesini, direğe konduklarında gagalarını takırdatmalarını mutluluk içinde izliyorlar. Yaşı biraz daha yüksek olanlar çocukluk günlerini hatırladıklarını, çocukları ve torunlarının ise aynı duyguyu ileride yaşayacaklarını söylediler. Leylekler burada üremelerini gerçekleştirirlerse önümüzdeki yıllarda yuva sayısı da artabilir. Gökçealan Mahallesi’nde genellikle tarımsal arazilerin yoğun olduğu, yeşilliklerin içinde çok güzel bir mahalle. Mahalelde yaşayanlar da çok duyarlılar ve leyleklerine sahip çıkıyorlar" diye konuştu.

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