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  4. Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesi

Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanı İsmail Gökçe, Kaş’ın merkez mahallelerinden Kalkan’a noter kurulmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara hız verdi.Kaş Kent Konseyi Başkanlığını da yürüten İsmail Gökçe yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, Kalkan Mahallesi’nde noterlik açılacağını kaydetti.Kalkan’a kurulması düşünülen noterliğin Kınık, Ova, Yeşilköy ve çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlara da hizmet vereceği ve zaman tasarrufu sağlayacağını belirten Başkan Gökçe, “Görüşmelerimizi yaptık.

Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesi

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanı İsmail Gökçe, Kaş’ın merkez mahallelerinden Kalkan’a noter kurulmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara hız verdi.
Kaş Kent Konseyi Başkanlığını da yürüten İsmail Gökçe yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, Kalkan Mahallesi’nde noterlik açılacağını kaydetti.
Kalkan’a kurulması düşünülen noterliğin Kınık, Ova, Yeşilköy ve çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlara da hizmet vereceği ve zaman tasarrufu sağlayacağını belirten Başkan Gökçe, “Görüşmelerimizi yaptık. Gerekli yasal mevzuatı araştırıp, başvuruları tamamladık. En kısa sürede Kalkan’a noterin gelmesiyle ilgili çalışmalardan iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu girişimde bize destek olanlara teşekkür ederim.” dedi.
Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ortak proje geliştirmek ve bunları hayata geçirmek hedefiyle çalışacaklarını aktaran Gökçe, “Akıllı belediyecilik ve akıllı şehirler ortaya çıkarmak asıl amacımız olmalıdır. Kent Konseyi ve Yerel Yönetimler Derneği olarak, ‘demokrasi ve hizmet yerelden başlar’ parolasıyla hareket ediyoruz.” dedi.

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