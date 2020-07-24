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Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncu 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya geri dönecek. Deneylimli futbolcu Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yaptı.

Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yaptı. Edinilen bilgiye göre, 1 maç sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu. Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fenerbahçe için futbol 10 yıl daha geriye gitmiştir
posası çıkmış adamları neden alirsin ki geri en verimli cağında başka kulube hizmet et jubile zamaninda fenerbahceye gel.
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