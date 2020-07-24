Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yaptı. Edinilen bilgiye göre, 1 maç sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu. Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.
(AJANSSPOR)
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