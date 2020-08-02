Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler'den açıklamalar... İnler, "Pandemi döneminde her şey değişti. Futbolda en önemli şey taraftardır. Buna çok inanıyorum ve taraftarlar olunca 12. adam da önem kazanıyor. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık" dedi.

"ŞAMPİYONLUK MÜTHİŞ BİR DUYGU"

Son dönemlerde ligde iyi performanslar sergilediklerini söyleyen İnler, "Öncelikle başkanımızı ve ekibimizi tebrik etmek lazım. Bu zorlu dönemde müthiş bir iş başardık, müthiş bir duygu. Sadece bu yıl değil, 4 yıldır Başakşehir üst sıralarda ve hayırlısıyla kupayı kaldırdık" şeklinde konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Şampiyonluk yarışının zorlu geçtiğine değinen İnler, "Ligde şampiyonluk yarışında 5-6 takım vardı. Herkes şampiyonluk için koştu. Pandemi dönenimde ise her şey değişti. Futbolda çok önemli olan şey taraftardır. Buna çok inanıyorum ve taraftarlar olunca 12'nci adam da çok önem kazanıyor. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık. Emeğimiz çok, her gün idman, maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda performansımızı artırıp, takım ruhunu da yükselterek kupa kazanmak müthiş bir duygu" ifadelerini kullandı.