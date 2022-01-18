YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Gökmedrese eski hüviyetine kavuşuyor

Gökmedrese eski hüviyetine kavuşuyor

18.01.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökmedrese eski hüviyetine kavuşuyor

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Gökmedrese'de eğitim ve kültürel etkinlik yapılması için iş birliği protokolü imzalandı.

CÜ'den yapılan açıklamada, İlahiyat Fakültesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma ile geçmişte Sivas'ın eğitim ve kültür hayatına önemli katkıları olan Gökmedrese'nin eski kimliğine kavuşacağı belirtildi.

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesinin kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Medreseler, Sivas'ın eğitim ve kültür hazineleridir. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından şehrimizin tarihi değerleri arasında yer alan ve restorasyonu tamamlanan Gökmedrese'de çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. İmzalanan protokolle üniversite ve şehir iş birliğinin en güzel örneklerinden biri hayata geçmiş olacak hem de Gökmedrese eski hüviyetine kavuşmuş olacak."

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca da üniversite şehir iş birliğine yönelik güzel bir çalışmaya imza attıklarının altını çizerek, "Sivas, tarihi, kültürel, eğitim alanlarında Anadolu'nun en önde gelen şehirlerinden biridir. Üniversitemiz tarafından Gökmedrese'de güzel işler yapılacak." ifadelerini aktardı.

Protokol kapsamında Gökmedrese'de, İslam düşünce dersleri, musiki dinletisi, irfan meclisi, hat kursu, kelam sohbetleri, masal ve destan anlatısı, mani atışmaları, ebru ve tezhip kursu, şehre dair sohbetler, fıkıh sohbetleri, ilahi dinletisi, vakıf kültürü sohbetleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:43
Öğle
12:47
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:04
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.