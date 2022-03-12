Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğünün balık adamları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Gökpınar Gölü'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından Gökpınar Gölü'nde dalma faaliyeti gerçekleştirildi.

Turkuaz rengiyle doğal akvaryumu andıran göle dalan balık adamlar, su altında Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü beğeni topladı.



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