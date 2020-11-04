SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi

Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:02 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Göksel Gümüşdağ maç sonu açıklamasında; "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. Paris, Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı. Adeta bir milli maç edasındaydı. O heyecanı o mutluluğu onlar da yaşıyor. Ülke puanına vereceği katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Ve Edin Visca resmi imzayı attı! Fenerbahçe...
Ve Edin Visca resmi imzayı attı! Fenerbahçe...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demba Ba: Allah'a şükürler olsun
Demba Ba, Manchester United maçı sonrası konuştu
Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi
''Adeta milli maç gibiydi!''
Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı
Edin Visca, gole doymuyor!
ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Başakşehir'in konuğu Manchester United
Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!
Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Başakşehir, Manchester maçına hazır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.