Göktürk sanat atölyeleri, kapılarını sanatseverlere açıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Göktürk Kültür Merkezi’nde, 2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan eğitim branşları ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım programı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Özgecan Arslan Parkı’nda gerçekleştirilen “Göktürk Sanat Atölyeleri Buluşması” programında eğitmenler ile eski kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmaların görsel ve dinleti şeklinde sunumu yapıldı.

“Gençlerimizi, hocalarımızı, velileri tebrik ediyorum”

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada öncelikle gençleri, sonra hocalarını ve velilerini tebrik ederek şunları söyledi:

“Velilerimiz bu işe gönül vermeseydi gençlerimiz de buraya gelemezlerdi. Siz teşvik ettiniz, onlar da geldiler. İleride büyük mevkilere gelseler de şu çaldıkları kemanın zevkini hiçbir yerde duymayacaklar. Onların bir müzik branşında, bir enstrümanda, bir spor dalında eğitim almalarına, başarı sağlamalarına destek olmamız onlara katacağımız en önemli işlerden bir tanesi. En önemli miras bu olacaktır. Gitar çalma başarısını test çözme başarısının üstünde tutmamız gerekir. Ben de saz öğreneceğim, birlikte küçük bir resital veririz. Etkinliklerimiz pandemiye rağmen devam etti, bundan sonra da devam edecek. Sizler de bu süreçte biraz daha dikkatli olursanız bu hastalıktan hep birlikte kurtulmuş oluruz. Bir dahaki sene daha büyük parçalarla, daha büyük bir resitalle, pandemisiz bir bahar şenliğini burada yapalım.”