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Göktürk sanat atölyeleri, kapılarını sanatseverlere açıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Göktürk Kültür Merkezi’nde, 2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan eğitim branşları ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım programı düzenlendi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Özgecan Arslan Parkı’nda gerçekleştirilen “Göktürk Sanat Atölyeleri Buluşması” programında eğitmenler ile eski kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmaların görsel ve dinleti şeklinde sunumu yapıldı.“Gençlerimizi, hocalarımızı, velileri tebrik ediyorum”Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada öncelikle gençleri, sonra hocalarını ve velilerini tebrik ederek şunları söyledi:“Velilerimiz bu işe gönül vermeseydi gençlerimiz de buraya gelemezlerdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Göktürk Kültür Merkezi’nde, 2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan eğitim branşları ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım programı düzenlendi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Özgecan Arslan Parkı’nda gerçekleştirilen “Göktürk Sanat Atölyeleri Buluşması” programında eğitmenler ile eski kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmaların görsel ve dinleti şeklinde sunumu yapıldı.

“Gençlerimizi, hocalarımızı, velileri tebrik ediyorum”
Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada öncelikle gençleri, sonra hocalarını ve velilerini tebrik ederek şunları söyledi:
“Velilerimiz bu işe gönül vermeseydi gençlerimiz de buraya gelemezlerdi. Siz teşvik ettiniz, onlar da geldiler. İleride büyük mevkilere gelseler de şu çaldıkları kemanın zevkini hiçbir yerde duymayacaklar. Onların bir müzik branşında, bir enstrümanda, bir spor dalında eğitim almalarına, başarı sağlamalarına destek olmamız onlara katacağımız en önemli işlerden bir tanesi. En önemli miras bu olacaktır. Gitar çalma başarısını test çözme başarısının üstünde tutmamız gerekir. Ben de saz öğreneceğim, birlikte küçük bir resital veririz. Etkinliklerimiz pandemiye rağmen devam etti, bundan sonra da devam edecek. Sizler de bu süreçte biraz daha dikkatli olursanız bu hastalıktan hep birlikte kurtulmuş oluruz. Bir dahaki sene daha büyük parçalarla, daha büyük bir resitalle, pandemisiz bir bahar şenliğini burada yapalım.”

Renkli görüntüler oluştu
Göktürklü vatandaşların da katılım sağladığı programda gerçekleştirilen ebru, seramik, çömlek ve saksı boyama atölye çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.
Programda; Göktürk Kültür Merkezi resim hocası Hasan Tozlu öğrencilerle birlikte kara kalem ve yağlı boya çalışması yaptı, keman hocası Oktay Ünsal eşliğinde 4 öğrenci grubu metod ve performans çalışması yaptı, piyano hocası eşliğinde performans gösterisi düzenlendi. Bağlama hocası Turgut Yıldız eşliğinde öğrenciler performans sergiledi ve resim kursiyerlerinin yaptıkları 50 adet eser etkinlik alanında sergilendi.
Göktürk Kültür Merkezi’nde piyano, gitar, bağlama, keman ve Türk Halk Müziği kurslarının yanı sıra atölyelerde ebru, seramik, çömlek, resim, saksı boyama, bitki dikimi çalışmaları yapılacak.

6 kültür merkezinde 30 farklı branşta eğitim verilecek
“Yeni Normalde Sanat” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2020 - 2021 kültür sanat eğitimleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 6 kültür merkezinde, 30 farklı branşta verilecek.
Pandemi nedeniyle kontenjanların sınıflara göre ayarlandığı, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde verilecek olan eğitimler ise 10 Ekim 2020 tarihinde başladı.

Geleneksel sanatların ustaları Eyüpsultan’da buluşuyor
2020 - 2021 Kültür Sanat Sezonu ise “Geleneksel Sanatların Ustaları Eyüpsultan’da Buluşuyor” sloganı ile 21 Ekim’de yapılacak olan açılış özel programı ile sanatseverlere kapılarını açacak.

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