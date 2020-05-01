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Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi yeni bir polis merkezine kavuşuyor.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi yeni bir polis merkezine kavuşuyor. İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan merkezin inşaatına başlandı.
Mimarisiyle örnek bir polis merkezi olacak Göktürk Polis Merkezi Amirliği Binası, 510 metrekarelik bir alan üzerine, bodrum katı da dahil olmak üzere, 3 katlı olarak inşa ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan polis merkezinde, 9 ofis, 3 nezarethane olacak. Ayrıca mutfak, duş, WC gibi bölümler ve teknik alanlar da bulunuyor. Polis merkezinin bahçesine içerisinde engelli araç park yerinin de olacağı 3 araçlık açık otopark yapılıyor.

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