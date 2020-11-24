Gölbaşı Belediyesi kaldırım taşlarını yeniliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde başlattığı yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yıldırım, yıpranmış ve yapısı bozulmuş yolları yenileme sözü verdiklerini söyledi.

Başkan Yıldırım, “Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı ve kaldırımları hızlı bir şekilde yenileyeceğiz demiştik. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız ilçemizi modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir” diye konuştu.

