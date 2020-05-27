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  4. Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalar ile vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalar ile vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temeli atılan proje kapsamında, Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısı, Cevdet Kara Parkı yanına 8 adet büfe yapılıyor.
Gölbaşı Belediyesi tarafından hem hastaneye hizmet vermek hem de şehir parkına gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına; Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısı, Cevdet Kara Parkı yanında hayata geçen projenin detaylarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Allah’ın izni ile yapımına başlanan 8 adet büfemizin temelini attık. Büfelerimiz Gölbaşı andezit taşını yaşatmak ve bu taşımızın önemine vurgu yapmak amacıyla andezit taşından yapılıyor. Özellikle hastaneye gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde bu projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Bütün temel ihtiyaçlara bu büfelerden ulaşabilecekler. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

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