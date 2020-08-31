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Gölbaşı Belediyesinden doğa yürüyüşü etkinliği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek ve doğa yürüyüşü turizmini geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkından başlayarak kumlu istasyon mevkiinde son buldu.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek ve doğa yürüyüşü turizmini geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkından başlayarak kumlu istasyon mevkiinde son buldu. Katılımcılar doğa yürüyüşü sırasında, muhteşem göl manzarasına, Alman Köprüsüne ve Gölbaşı’nın eşsiz doğasına hayran kaldı.
Doğa turizminin geliştirilmesi için çeşitli projeler yapacaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “İlçemiz doğal güzellikleri eşsiz bir yer. İlçemizde doğa turizminin gelişmesi için çeşitli projeler hazırlama gayreti içerisindeyiz. Özellikle son dönemde pandemiden dolayı insanlar doğaya dönmeye, doğa sporlarıyla ilgilenmeye başladı. İlçemiz birçok doğa sporuna müsait bir yerdir. Yerli ve yabancı doğaseverler için Gölbaşı biçilmiş kaftan. Tüm doğa severler ilçemizin saklı güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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