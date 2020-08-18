Gölbaşı Belediyespor’dan gol kralı transferi

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda D.S.İ. Spor Kulübü ile gol kralı olarak şampiyonluk yaşamış 29 yaşındaki Gökay Öztürk’ü renklerine bağladı.

Ankara Amatör Lig’de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, bu sezon A Takımı daha da güçlendirerek 2020-2021 sezonunda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu noktada Gölbaşı Belediyespor ilk transferini yaptı. 2019-2020 Amatör Lig sezonunu 20 golle tamamlayarak ligde gol kralı olan tecrübeli oyuncu Gökay Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz A Takıma transfer olan gol kralı Gökay Öztürk’e, "Aramıza hoş geldin. İnşallah üste üste goller atacağın ve yeşil beyazlı takımımızda gol kralı olacağın bir sezon olur" diyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk transferlerini yaptıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Kulübümüze hayırlı olsun. Taraftarımızı heyecanlandıracak transferlerimiz de yolda, devamı gelecek. Bu sezon iyi bir takım kurarak ligde inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyespor A Takım Teknik Sorumlusu Musa Ballı da 2020-2021 sezonunda çok çalışacaklarını ve Gölbaşı adına güzel galibiyetler elde edeceklerini dile getirdi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Ballı, "Gölbaşı Spor adına iyi sonuçlar alıp bu sene inşallah hedefimize ulaşacağız. Ligde adımızdan söz ettireceğiz" şeklinde konuştu.



