Gölbaşi Zirat Odasi’na traktör hediye edildi

Gölbaşı Belediyesi, ’Tarıma Bugün Değil Her Zaman Destek’ sloganından hareket ederek Gölbaşı Ziraat Odası’na traktör hediye etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek direksiyon başına geçerek, Gölbaşı Fen İşleri Müdürlüğünden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdüğü traktörü Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan’a teslim etti. Gölbaşı Belediyesi tarafından hediye edilen traktör için düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara İl Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan katıldı. Tarıma bugün değil her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Ramazan Şimşek "Bu salgın süreci bizlere gösterdi ki üreten bir ekonomi ile kalkınma sağlanacaktır. Bizlerde bu noktadan hareketle çiftçilerimize ve üreten vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. Sağlıklı yarınlar için tek çözüm tarım. Tarımın gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.