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Gölcük’te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dere etrafında ve D-130 Karayolu’na cephe yamaçta çevre düzenlemesi yapıldı.Şehir genelinde hem yeşil alan miktarını arttıran hem de mevcut yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalar ile görsel zenginliği de arttırıyor.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dere etrafında ve D-130 Karayolu’na cephe yamaçta çevre düzenlemesi yapıldı.
Şehir genelinde hem yeşil alan miktarını arttıran hem de mevcut yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalar ile görsel zenginliği de arttırıyor. Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, bölgede bulunan derenin etrafı ve D-130 Karayolu’na cephe olan yamaçta diri örtü temizliği yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı diri örtü temizliğinden sonra bin 500 metrekare alana farklı türlerde fidan dikti.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ile alanda bulunan çalılıkları seyreltirken diken bitkilerini de temizledi. Diri örtü temizliği iş makineleri ve 8 personelin çalışması ile gerçekleştirildi. Bir hafta süren çalışmalar kapsamında örtü temizliği sonrasında alana fidan dikimi yapıldı. Bu kapsamda 65 adet toros sediri, 67 adet leylandi, 38 adet süs eriği ve 81 adet goldrider olmak üzere toplamda 251 adet fidan dikildi. Büyükşehir Belediyesinin alanda gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi çalışması ile bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyeti sağlandı.

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