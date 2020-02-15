YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı

Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkındaki hayvanlara, belediye çalışanları tarafından yiyecek bırakıldı.Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla belediye ekipleri Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında suda yaşayan hayvanlar ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkındaki hayvanlara, belediye çalışanları tarafından yiyecek bırakıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla belediye ekipleri Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında suda yaşayan hayvanlar ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuğu, ördek, martı, karabatak gibi suda yaşayan hayvanlar göl kenarına bırakılan yiyecekleri görünce karaya akın etti. Yüzlerce hayvan yiyecek için sudan karaya çıktı. Bırakılan yiyecekleri yemek için hayvanlar birbirleriyle mücadele etti.
Başkan İskender Yıldırım’ın belediye ekiplerine sokak hayvanları ve gölde yaşayan hayvanların düzenli olarak beslenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Kaya Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.