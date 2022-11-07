YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı

Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı

07.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı

Sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde sokaklar su altında kaldı. Bir komiserin, eline aldığı çubuk ile su altında kalan sokağın giderini açmak için uğraştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte, gece 04.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah 09.30’a kadar devam etti. Yağış nedeniyle, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe ve Uçak mahallelerinde bazı sokaklar sular altında kaldı. Sokaklarda bulunan araçlar da su altında kaldığı için maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.

Havuzlubahçe Mahallesi’ne gelen bir komiserin, ayakkabılarını çıkartarak eline aldığı demir çubukla kanalizasyon giderini açmaya çalışması cep telefonlarıyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolmuşta şemsiyeli yolculukDolmuşta şemsiyeli yolculuk
Batman’da her iş yeri zabıtalar tarafından 4 kez denetlendiBatman’da her iş yeri zabıtalar tarafından 4 kez denetlendi
Kars’ta öğrenciler doğa gözlemi yaptıKars’ta öğrenciler doğa gözlemi yaptı
Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış

Adana Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazartesi

Arı Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.