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Gölette bulunan cesedin kimliği belirlendi

MALATYA HABERLERİ  | 03.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Malatya’da sabah saatlerinde gölette vatandaşlar tarafından bulunan erken şahsın kimliği belirlendi.

Gölette bulunan cesedin kimliği belirlendi

Malatya’da sabah saatlerinde gölette vatandaşlar tarafından bulunan erken şahsın kimliği belirlendi. İlk bulgulara göre 3 aydır aranan şahsin intihar ettiği değerlendiriliyor.
Sabah saatlerde Orduzu Pınarbaşında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından göletin su yüzeyinde görülen erkek cesedinin, yapılan incelemelerde 50 yaşındaki M.G. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan şahsın, geride intihar notu bıraktığı da iddia edildi. Gölette su yüzeyine buran cesedin, büyük ölçüde deforme olmasının, şahsın kaybolduğu günden bu yana gölette olduğu değerlendiriliyor. İlk bulgulara göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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