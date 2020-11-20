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Göle’ye mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ardahan’ın Göle ilçesinde de kendini gösterdi.Göle ilçe merkezinde yılın ilk karı Cuma akşam saatlerinde yağdı.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ardahan’ın Göle ilçesinde de kendini gösterdi.
Göle ilçe merkezinde yılın ilk karı Cuma akşam saatlerinde yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerin beyaza bürünmesine neden olurken, ağaçlar ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar yağışını mutlu karşılarken, çocuklar ilse kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı.
Çocukların kartopu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.

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