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Gölpazarı’nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’nden Bilecik istikametine gitmekte olan Dündar Şahin’in kullandığı 06 MG 728 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan İsmet Ozan Kulaksız yönetimindeki 11 RB 549 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşana kazada sürücülerin yanı sıra 11 RB 549 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emre Can ünal, Ersan Yılmaz ve Mertcan Çınar ile 06 MG 728 plakalı otomobil yolcu olarak bulunan Mustafa Akın yaralandı. Yaralılardan İsmet Ozan Kulaksız, Emre Can ünal, Ersan Yılmaz ve Mertcan Çınar, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumları biraz daha ağır olan Dündar Şahin ve Mustafa Akın, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan 06 MG 728 plakalı otomobilin Gölpazarı Belediyesine tahsisli olduğu, kazada yaralanan Dündar Şahin’ın belediyeye ait Gölpark şirketinin müdürü, Mustafa Akın’ın ise zabıta memuru olduğu öğrenildi.

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