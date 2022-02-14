SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör için ipucunu verdi

Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör için ipucunu verdi

14.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrılıyor. İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında çıktığı beş maçta galibiyet alamadı. İlk üç maçını kaybeden Torrent, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında birer puanla yetindi. Bafe Gomis'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör için ipucunu verdi

Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray, Fatih Terim'den sonra Domenece Torrent'i göreve getirmişti. İspanyol teknik adam bir türlü beklentileri karşılayamadı. Gelen bilgilere göre Torrent döneminden sonra ilk aday Okan Buruk. Buruk konusunda olumsuz bir durum olursa Bülent Korkmaz da diğer seçenek...

GOMİS'TEN OKAN BURUK HAMLESİ! TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Gomis, Instagram'da Okan Buruk'u takibe aldı. Devre arasında Galatasaray'a imza atan ve 3.5 yılın ardından ilk kez Kayserispor maçıyla formasına kavuşan Gomis'in bu hamlesi 'Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştı' şeklinde yorumlandı.

okan buruk

DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Galatasaray'da adını duyuran Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Inter'e transfer olmuştu. Daha sonra Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de Akhisarspor ile Türkiye Kupasını, Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim'in damadından Torrent'e veryansın!Terim'in damadından Torrent'e veryansın!
Hagi'den iddialara cevapHagi'den iddialara cevap
Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Terim'in damadından Torrent'e veryansın!

Terim'in damadından Torrent'e veryansın!

Dev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Dev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Visca şov yaptı, bordo mavililer 3 puanı kaptı

Visca şov yaptı, bordo mavililer 3 puanı kaptı

Hagi'den iddialara cevap

Hagi'den iddialara cevap

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.