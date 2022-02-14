Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör için ipucunu verdi

Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray, Fatih Terim'den sonra Domenece Torrent'i göreve getirmişti. İspanyol teknik adam bir türlü beklentileri karşılayamadı. Gelen bilgilere göre Torrent döneminden sonra ilk aday Okan Buruk. Buruk konusunda olumsuz bir durum olursa Bülent Korkmaz da diğer seçenek...

GOMİS'TEN OKAN BURUK HAMLESİ! TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Gomis, Instagram'da Okan Buruk'u takibe aldı. Devre arasında Galatasaray'a imza atan ve 3.5 yılın ardından ilk kez Kayserispor maçıyla formasına kavuşan Gomis'in bu hamlesi 'Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştı' şeklinde yorumlandı.

DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Galatasaray'da adını duyuran Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Inter'e transfer olmuştu. Daha sonra Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de Akhisarspor ile Türkiye Kupasını, Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

