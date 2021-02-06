YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gönen’de Kaymakam Yurt alınan önlemleri denetledi

Gönen’de Kaymakam Yurt alınan önlemleri denetledi

06.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakam Arslan Yurt sokağa çıkma yasaklarının başlaması nedeni ile Gönen’de alınan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetlediGönen Kaymakamı Arslan Yurt, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile diğer hususlarda ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Arslan Yurt sokağa çıkma yasaklarının başlaması nedeni ile Gönen’de alınan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi
Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile diğer hususlarda ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Yurt, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ile birlikte Buğdaylı Kavşağı, Denizkent Nato Yolu, Sarıköy Yolu ve Gönen-Bandırma Yolu üzerinde ile Gönen Şehir Parkı içerisinde oluşturulan jandarma ve polis yol kontrol ve uygulama noktalarında görev yapan ekipler ile korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemlere ve trafik kurallarına uyum ile diğer konularda denetimlerde bulundu.
Gönen’de, Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını, salgın dışındaki diğer emniyet ve asayiş konularında da kolluk görevlilerimizin özverili bir şekilde gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten İlçe Kaymakamımız, korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın, temel ihtiyaç malzemelerini saat 10.00-17.00 arasında ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsatarak İçişleri Bakanlığının Genelgelerinde belirtilen zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması ve akşam 21.00’dan sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:04
Öğle
13:28
İkindi
16:15
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Efe Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Erol Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Gönen’de öğrencilere 80 tablet

Gönen’de öğrencilere 80 tablet

Edremit’te seyir halindeki otomobil yandı

Edremit’te seyir halindeki otomobil yandı

Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Ocaklar’daki cinayet davasında karar çıktı

Ocaklar’daki cinayet davasında karar çıktı

Balıkesirli gençler doğa yürüyüşünde buluştu

Balıkesirli gençler doğa yürüyüşünde buluştu

Balıkesir’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Balıkesir’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.