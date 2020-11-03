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Gönen’de maske takmayanlara ceza yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gönen Belediyesi Zabıta Ekipleri ; Kapalı Pazaryerinde (Salı Pazarında) bulunan kameralardan tespit ettiği maskesiz çok syıda vatandaşa cezai İşlem Uyguladı.Son günlerde artan vaka sayılarının ardından radikal kararlar alan Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gönen Kapalı Pazaryerinde (Salı Pazarında) bulunan kameralardan tespit ettiği çok sayıda vatandaşa, Gönen Belediyesi Zabıta Ekiplerinin de desteği cezai işlem uyguladılar.Amaçların ceza yazmak değil vatandaşların sağlığı için maskelerini takmalarını sağlamak olduğunu belirten ekipler; " Biz Pazar içerisinde vatandaşları her ne kadar da uyarsak da olay yerinden ayrıldığımızda ne maske ne de mesafe kalıyor.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gönen Belediyesi Zabıta Ekipleri ; Kapalı Pazaryerinde (Salı Pazarında) bulunan kameralardan tespit ettiği maskesiz çok syıda vatandaşa cezai İşlem Uyguladı.
Son günlerde artan vaka sayılarının ardından radikal kararlar alan Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gönen Kapalı Pazaryerinde (Salı Pazarında) bulunan kameralardan tespit ettiği çok sayıda vatandaşa, Gönen Belediyesi Zabıta Ekiplerinin de desteği cezai işlem uyguladılar.
Amaçların ceza yazmak değil vatandaşların sağlığı için maskelerini takmalarını sağlamak olduğunu belirten ekipler; " Biz Pazar içerisinde vatandaşları her ne kadar da uyarsak da olay yerinden ayrıldığımızda ne maske ne de mesafe kalıyor. Korona virüs ile yoğun olarak mücadele ettiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemelerini ve maske+mesafe konusuna titizlikle riayet etmelerini istiyoruz" dedi.
Gönen Kapalı Pazaryerinde kameralardan tespit edilen vatandaşa cezai işlem uygulandığını duyan vatandaş ve esnaflar maske ve mesafe konusunda daha dikkatli davrandıkları görüldü.

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