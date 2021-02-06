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Gönen’de öğrencilere 80 tablet

06.02.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen 80 adet tablet bilgisayarın, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtım töreni gerçekleştirildi.Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olmayan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk kapsamında uygulanan projeye destek olmak amacıyla İlçemiz Kaymakamı Arslan YURT’un talimatıyla Kaymakamlık SYDV Müdürlüğünce temin edilen 80 adet tablet bilgisayar, ilçemizin çeşitli okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.Kaymakamı Arslan Yurt, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Uça ve Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Şener ile birlikte Gönen Anadolu Lisesi ile Mehmet Ahmet Genç İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tablet dağıtım törenlerine katıldı.Tablet dağıtım törenlerinde öğrenciler ve velileri ile sohbet ederek tavsiyelerde bulunan Kaymakam Yurt, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olması ve başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen 80 adet tablet bilgisayarın, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olmayan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk kapsamında uygulanan projeye destek olmak amacıyla İlçemiz Kaymakamı Arslan YURT’un talimatıyla Kaymakamlık SYDV Müdürlüğünce temin edilen 80 adet tablet bilgisayar, ilçemizin çeşitli okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Kaymakamı Arslan Yurt, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Uça ve Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Şener ile birlikte Gönen Anadolu Lisesi ile Mehmet Ahmet Genç İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tablet dağıtım törenlerine katıldı.
Tablet dağıtım törenlerinde öğrenciler ve velileri ile sohbet ederek tavsiyelerde bulunan Kaymakam Yurt, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olması ve başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

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