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Gönen’de Öğrencilere tablet dağıtıldı

13.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Gönen İlçesinde internete erişim imkanı kısıtlı olan 130 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk kapsamında uygulanan destek çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 130 adet tablet bilgisayar ilçemizde internete erişimi olmayan öğrencilere dağıtıldı.Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay birlikte Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gönen Sarıköy Atatürk İlkokulu, Buğdaylı İlkokulunda düzenlenen tablet dağıtım törenlerine katıldı.Gerçekleştirilen dağıtım törenlerinde konuşan Kaymakam Yurt; " İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde tespit edilen değişik okullarda bulunan ve internete ulaşamayan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızca gönderilen 43 tablet bilgisayarın daha önce dağıtıldığı, bugün dağıtılan 130 tablet bilgisayar ile toplamda 173 tablet bilgisayarın dağıtımının gerçekleştiğini ifade ederek, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Gönen İlçesinde internete erişim imkanı kısıtlı olan 130 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk kapsamında uygulanan destek çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 130 adet tablet bilgisayar ilçemizde internete erişimi olmayan öğrencilere dağıtıldı.
Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay birlikte Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gönen Sarıköy Atatürk İlkokulu, Buğdaylı İlkokulunda düzenlenen tablet dağıtım törenlerine katıldı.
Gerçekleştirilen dağıtım törenlerinde konuşan Kaymakam Yurt; " İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde tespit edilen değişik okullarda bulunan ve internete ulaşamayan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızca gönderilen 43 tablet bilgisayarın daha önce dağıtıldığı, bugün dağıtılan 130 tablet bilgisayar ile toplamda 173 tablet bilgisayarın dağıtımının gerçekleştiğini ifade ederek, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

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