YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Gönüllü öğretmenler öğrencilere ders veriyor

Gönüllü öğretmenler öğrencilere ders veriyor

KİLİS HABERLERİ  | 31.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kilis’in Polateli ilçesinde gönüllü öğretmenler, ders ve konu eksiği bulunan öğrencilere, okullar tatil olmasına rağmen eğitim veriyor.Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Vali Güner Özmen Ortaokulunda destekleme ve yetiştirme kursu alan 8.

Gönüllü öğretmenler öğrencilere ders veriyor

Kilis’in Polateli ilçesinde gönüllü öğretmenler, ders ve konu eksiği bulunan öğrencilere, okullar tatil olmasına rağmen eğitim veriyor.
Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Vali Güner Özmen Ortaokulunda destekleme ve yetiştirme kursu alan 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Polateli merkez ve köylerinden konu eksiği olan ve pekiştirmek isteyen öğrencilerden oluşan sınıfta gönüllü öğretmenler tarafından yarıyıl tatili boyunca eğitim verildi. Kaymakam Şener, Yıl sonunda yapılacak sınav ve hedefleri hakkında öğrencilerle sohbet ettikten sonra özverili çalışmalarından dolayı onları tebrik ederek başarılar diledi. Kaymakam Mahmut Şener, yarıyıl tatilinde gönüllü olarak eğitim veren öğretmenlere de teşekkür etti.

Gönüllü öğretmenler öğrencilere ders veriyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Üzerinden cephanelik çıktı

Üzerinden cephanelik çıktı

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Kilis Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:50
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Kilis Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Korkmaz Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacak

2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacak

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.