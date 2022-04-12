Gönüllüler ormanlara fidan dikip, çocuklara doğa sevgisi aşılıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Akşehir ilçesinde doğa tutkunu Bayram Çini, beraberindekilerle ormanlık alana diktikleri fidanların bakımını yapıyor, eski telefon kulübesinden dönüştürdüğü kitaplıkla da çocuklara okuma ve doğa sevgisi aşılıyor.

Gelecek kuşaklara doğa ve ağaç sevgisi kazandırmak için programlar düzenleyen 49 yaşındaki Çini, ilçe sınırlarındaki Sultan Dağı ormanlığında kurdukları kamp alanına, eski telefon kulübesinden kitaplık yaparak onlarca kitabı okuyucuyla buluşturuyor.

Demiryolu raylarının tahkimatında kullanılan ağaçlardan yamaca oturma düzeni oluşturan Çini ve arkadaşları, ağırladıkları çocuklara ve ailelerine hem okuma imkanı hem de doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor.

Başkanlığını yaptığı dağcılık kulübünde antrenör de olan Çini, düzenlediği programlarla, katılımcılara doğanın sunduğu güzellikleri görme imkanı tanıyor.

- Çini ve arkadaşları ormanların gönüllü bekçileri oldular

Çini, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana ormanlara ilgi duyduğunu, doğada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gönüllü arkadaşlarıyla ormana diktikleri fidanların bakımı ve korumasını sağladıklarını anlatan Çini, belirli zamanlarda temizlik çalışmasıyla orman sağlığına katkı sunduklarını dile getirdi.

Çini, dağlardaki kaynak suların yaban hayatı için önemli olduğunu, çeşmelerin bakımını düzenli yaptıklarını kaydetti.

- "Ağaçlandırmayı yapıyoruz ama bakımına daha çok önem veriyoruz"

Ormanı, evi gibi gördüğünü vurgulayan Çini, şöyle konuştu:

"Ağaçlandırmayı yapıyoruz ama bakımına daha çok önem veriyoruz. Orman şefliğiyle istişareli ve iş birliği içerisinde çalışma yürütüyoruz. Hafta sonları çocuklara yönelik okuma faaliyetleri yapıyoruz. İkramlarda bulunuyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Doğaya çok önem veriyoruz. Bitki ve hayvan varlığının sağlıklı şekilde sürdürülmesi için de buraların korunması çok önemli. Çocuklara da bu bilinci aşılamayı hedefliyoruz. Doğada yapılan her türlü aktivite zihinde kalıcı olduğu için böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

- Ormanların temiz tutulması çağrısı

Çini, ormanların temiz tutulmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sultan Dağı'nı salgından önce tamamen temizledik. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden Konya'nın Derbent ilçesine uzanan dağda temizlik yaptık. Sadece Ilgın'da yapılan temizlikte 4-5 kamyon çöp çıktı. İnsanlar getirdikleri yiyeceklerin artıklarını götürmüş olsa ormanlarımız temiz kalır. Çünkü doğanın yapacağı çok önemli işler var."

