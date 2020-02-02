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Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 02.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Depremin sarstığı Elazığ ve Malatya’da afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına tüm yurt genelinde başlatılan kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri de deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.Depremin adından tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da Artı Özel Eğitimciler Derneği de başlattığı yardım kampanyası ile topladığı malzemeleri, Malatya’nın Kale ilçesindeki afetzedelere ulaştırdı.

Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Depremin sarstığı Elazığ ve Malatya’da afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına tüm yurt genelinde başlatılan kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri de deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.
Depremin adından tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da Artı Özel Eğitimciler Derneği de başlattığı yardım kampanyası ile topladığı malzemeleri, Malatya’nın Kale ilçesindeki afetzedelere ulaştırdı. Burada AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin karşıladığı dernek üyeleri, 1 kamyon dolusu yardımı depremzedelere ulaştırılması adına yetkililere teslim etti.
Dernek Başkanı Fatoş Başak, yaşanan felaketin hemen ardından kampanya başlattıklarını belirterek, “Sağ olsunlar Adanalılar bize güvendiler ve destek verdiler. Bizde bir kamyon dolusu yardımla buradayız, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak” dedi.
Milletvekili Tüfenkci ise gönüllülerin gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Bu deprem vesilesi ile tüm Türkiye bölgeye yardım için koştu. Devletimiz tabi ki milleti ile ele ele vererek yararları kısa zamanda sarmaya çalışıyor. Sizin gibi gönüllü derneklerin de çabaları takdire şayan” şeklinde konuştu.
Deprem anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Tüfenkci, “Acılar paylaştıkça azalır. Sizin bu yardımlarınız da acıları bir nebze olsun azaltacaktır. Size ve deprem sonrası seferber olan tüm yardımseverlere Malatya halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

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