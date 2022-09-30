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Goodyear, Citroen Oli ile Eagle Go konsept lastiğini görücüye çıkarıyor

30.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eagle GO konsept lastiğin sırt hamurunun tamamına yakını sürdürülebilir malzemeden üretiliyor

İSTANBUL (AA) - Lastik sırt hamurunda çeşitli sürdürülebilir malzemeler kullanan The Goodyear Tire & Rubber Company, Eagle GO konsept lastiği geliştirdi. Bu lastik, Citroen'in yeni konsept otomobil modeli olan Oli'de kullanılacak.

Goodyear açıklamasına göre, 120 yılı aşkın süredir inovatif ve sürdürülebilir ve ürünler ortaya koyan Goodyear, Citroen iş birliğiyle iki marka arasında yıllara dayanan yol arkadaşlığını sürdürüyor. Goodyear'ın Citroen iş birliğiyle geliştirdiği üçüncü konsept lastik olan Eagle GO, optimum verimlilik, dayanıklılık ve rahatlık sağlamak üzere geliştirildi.

Eagle GO konsept lastiklerin sırt kısmında çok çeşitli sürdürülebilir veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı. Bu malzemeler arasında, ayçiçek yağları, çam reçineleri, doğal kauçuk ve pirinç çeltiği külü silisyumu bulunuyor.

-Yenilenebilir sırt malzemesi

Açıklamaya göre, Eagle GO konsept lastik, kullanım ömrü boyunca iki kez yenilenme potansiyeline sahip olmasıyla daha uzun ömürlü. Goodyear, sürdürülebilir karkasın yeniden kullanılması ve yenilenebilir sırt malzemesiyle Eagle GO konsept lastikler için 500 bin kilometreye (km) kadar kullanım ömrü planlıyor.

-Akıllı teknoloji

Eagle GO konsept lastikte, çok çeşitli lastik sağlığı parametrelerini içeren Goodyear SightLine teknolojisi kullanılıyor. Halihazırda Goodyear filo müşterilerinin kullanımına sunulan bu teknoloji, ideal hava basıncı ve lastik durumunu koruyarak atıkları önemli ölçüde azaltıp lastik verimliliğini artırıyor.

Lastik sağlığının izlenmesi, bir lastiğin yenilenip yenilenmeyeceğini belirleme konusunda önemli bir etken olarak döngüselliği ve verimliliği artırıyor. Lastikleri ve servis süreçlerini yeniden tanımlama hedefinin bir parçası olarak bu teknolojiyi Eagle GO konsept lastiğe uygulayacak olan Goodyear, böylece 2027'ye kadar tüm yeni ürünlerinde veri ve sensör destekli bilgi edinme olanaklarını kullanıma sunacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EMEA Bölgesi Tüketici Ürünleri Teknoloji Direktörü Laurent Colantoni, "Sürdürülebilir malzemeler ve akıllı teknolojilerin kullanılması, lastik tasarımında önemli gelişmeler sağladı. Citroen ile iş birliğimiz kapsamında yeni teknoloji ve teknikleri geliştirip test etme fırsatı buluyoruz.

Konsept lastikler, Goodyear'ın ürünlerinde kullanabileceği çığır açan teknolojiler araştırıp geliştirmesinin harika bir yolunu sunuyor. Bu projeden elde ettiğimiz bilgiler, ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiren bir mobilite sağlayıcı olmayı planladığımız geleceğimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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